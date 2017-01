5 questions à propos des Golden Globes

Fort d’une récolte de sept trophées aux Golden Globes, plus que tout autre film dans l’histoire du gala (Vol au-dessus d’un nid de coucou et Midnight Express en avaient remporté six chacun dans les années 1970), La La Land a certainement le vent dans les voiles. Mais la course aux Oscars est enco­re jeune, et comme Moonlight a été sacré Meilleur film du côté des drames, tous les espoirs sont encore permis.