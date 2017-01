MARTEL, Mariette Poulin



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 6 janvier 2017, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Mariette Poulin, épouse de feu monsieur Maurice Martel. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Fernand Gosselin), Pierre et Jean-Claude (Pierrette Paquin); ses petits-enfants : Nathalie Gosselin (Mario Baril), Jean-François Gosselin (Mélanie Langevin), David Martel et Alexandre Martel (Myriam Lambert-Dumas); ses arrière-petits-enfants : Sarah-Maude et Étienne Baril, Léa-Kym et Lou-Philip Martel et Raphaëlle Martel-Dumas; son frère Lucien Poulin et sa belle-sœur Gisèle Bourbonnais (feu Jean-Marie Poulin). Elle est allée rejoindre; feu Lucille Poulin (feu Marcel Laurin) et feu Jeannine (feu Rosaire Careau). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls Liliane Lemay et Denis Careau, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec, QC, G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.