Bilan des espoirs du CH: les 5 meilleurs espoirs de l'équipe à la mi-saison

Le Tricolore franchira une étape importante de la saison 2016-2017 lundi soir face aux Capitals. La troupe de Michel Therrien disputera son 41e match de la campagne pour ainsi atteindre le cap de la mi-saison.

Le temps est donc choisi pour effectuer un compte-rendu du travail des meilleurs espoirs de l’organisation. Le Bilan des espoirs du CH vous propose cette semaine un classement des 5 meilleurs espoirs du Canadien à la mi-saison.

1. Mikhail Sergachev, D

Photo d'archives / Le Journal de Montréal

Le premier choix de l’équipe en 2016, le 9e au total de la séance de sélection, n’a peut-être pas connu le début de saison attendu. Il a commencé la saison avec le Canadien avant d’être rétrogradé à son club junior après seulement trois parties, un retour qui aura nécessité une période d’adaptation de quelques semaines.

Il a toutefois repris là où il avait laissé avant d’aller rejoindre l’équipe de la Russie pour le Championnat mondial de hockey junior en récoltant 13 points en 12 rencontres.

Même s’il a été limité à un seul but lors du Mondial junior, inscrit dès le premier match face au Canada, Sergachev a levé son jeu d’un cran lorsque ça comptait. Il a connu son meilleur match face aux Américains en demi-finale en étant efficace dans les deux sens du jeu. Il a mené de nombreuses poussées offensives en plus d’être un roc en infériorité numérique.

Il est non seulement le meilleur espoir de l’équipe, il est également l’un des meilleurs espoirs à sa position parmi les 30 équipes de la LNH.

2. Artturi Lehkonen, AG

Photo d'archives / Le Journal de Montréal

Si la tendance se maintient, Lehkonen pourrait devenir le premier joueur depuis Chris Higgins en 2005-2006 à inscrire 20 buts à sa première saison professionnelle avec le Canadien. Le Finlandais de 21 ans est à égalité au sixième rang de l’équipe avec huit buts en seulement 31 matchs.

Lentement, mais sûrement, Lehkonen est en train de solidifier sa place dans le top 6 du Tricolore. Il est responsable défensivement et se fait rarement prendre hors position lorsqu’il doit défendre son territoire. À l’attaque, il repère avec facilité les zones dangereuses où il pourrait obtenir une bonne chance de marquer.

En compagnie d’Alex Galchenyuk et de Brendan Gallagher, le n°62 représente l’avenir à long terme du Tricolore à l’attaque.

3. Noah Juulsen, D

Photo d'archives / Le Journal de Montréal

Avant de se joindre à l’équipe canadienne en vue du Mondial junior, Juulsen avait récolté neuf buts et 20 points en 25 parties à Everett. Un rendement qui a rassuré un grand nombre d’amateurs qui ont remis en doute la sélection en première ronde du défenseur droitier de 6 pi 2 po en 2015.

C’est toutefois lors de la demi-finale du Championnat mondial junior que Juulsen a démontré sa véritable valeur au sein d’une équipe de hockey. Il a servi de nombreux coups d’épaule à ses adversaires tout en étant très efficace en possession de rondelle. Les joueurs suédois étaient tout simplement incapables d’accéder au territoire canadien lorsqu’il se trouvait sur la patinoire.

Non, Juulsen n’est pas un défenseur flamboyant qui effectuera de nombreuses montées à l’emporte-pièce lors d’un match. Il est toutefois très efficace pour défendre sa zone et relancer l’attaque rapidement.

4. Michael McCarron, C/AD

Photo d'archives / Le Journal de Montréal

Le joueur de centre format géant a inscrit son premier but de la saison avec le Tricolore au cours du week-end dernier. Un but à son image.

Il a d’abord récupéré une rondelle libre dans le fond du territoire des Maple Leafs avant de contrer deux joueurs adversaires et de diriger un tir vers le filet. La rondelle, qui semblait avoir des yeux, a trompé la vigilance de Frederik Andersen.

Depuis son rappel avec le CH, McCarron pilote avec beaucoup de succès la quatrième unité du CH. Il a inscrit quatre points en 11 parties tout en maintenant un pourcentage d’efficacité supérieur à 50 % dans le cercle des mises au jeu.

5. Nikita Scherbak, AD

Photo AFP

Après une première saison professionnelle minée par les blessures, Scherbak est beaucoup plus convaincant offensivement à sa deuxième année. Il est l’un des joueurs les plus dangereux des IceCaps de Saint John’s et vient tout juste de disputer son premier match dans la LNH dans lequel il a inscrit un but.

Même s’il a encore besoin de raffinement dans son jeu, particulièrement au niveau de la lecture du jeu dans sa zone, Scherbak possède de nombreuses qualités recherchées chez un attaquant capable d’évoluer au sein des deux premiers trios. Son tir du poignet est vif et puissant et il possède un coup de patin solide.

--

6. Charles Hudon, AG

7. Victor Mete, D

8. Jake Evans, C

9. William Bitten, C/AD

10. Charlie Lindgren, G

Les espoirs en statistiques

*En date du lundi 2 janvier 2017

LNH

Joueurs Statistiques Nom Âge Équipe PJ B P PTS Artturi Lehkonen 21 Montréal 31 8 2 10 Sven Andrighetto 23 Montréal 9 0 2 2 Daniel Carr 25 Montréal 26 1 6 7 Nikita Scherbak 21 Montréal 1 1 0 1 Charles Hudon* 22 Montréal 3 0 2 2 Michael McCarron 21 Montréal 11 1 3 4 Chris Terry 27 Montréal 13 2 2 4 Joel Hanley* 25 Montréal 7 0 0 0 Mark Barberio 26 Montréal 16 0 2 2 Ryan Johnston 24 Montréal 5 0 0 0

LAH/ECHL

Joueurs Statistiques Nom Âge Équipe PJ B P PTS Charles Hudon+ 22 Saint John’s 18 10 7 17 Michael McCarron* 21 Saint John’s 21 4 8 12 Daniel Carr* 25 Saint John’s 3 2 1 3 Nikita Scherbak* 21 Saint John’s 27 10 10 20 Sven Andrighetto* 23 Saint John’s 20 8 14 22 Chris Terry* 27 Saint John's 20 10 16 26 Jacob de la Rose 21 Saint John’s 32 3 11 14 Martin Réway+ 21 Saint John’s 0 0 0 0 Daniel Audette 20 Saint John’s 36 7 11 18 Stefan Matteau 22 Saint John’s 30 7 6 13 Jérémy Grégoire 21 Saint John’s 30 5 1 6 Mark MacMillan 24 Saint John’s 31 2 5 7 Markus Eisenschmid 21 Saint John’s 33 6 4 10 Max Friberg 24 Saint John’s 31 6 8 14 Connor Crisp+ 22 Saint John’s Brampton (ECHL) 7 6 0 4 0 2 0 6 Mark Barberio* 26 Saint John’s 20 3 15 18 Joel Hanley 25 Saint John’s 28 2 8 10 Brett Lernout 21 Saint John’s 36 1 10 11 Ryan Johnston* 24 Saint John’s 23 1 6 7 Tom Parisi 23 Saint John’s 22 1 2 3 Jonathan Racine 23 Saint John’s 24 0 3 3 Dalton Thrower+ 23 Saint John’s Brampton (ECHL) 0 2 0 0 0 1 0 1 Philip Samuelsson 25 Saint John’s 29 1 3 4

Gardiens Statistiques Nom Âge Équipe PJ V Moy. % Charlie Lindgren 22 Saint John’s 24 13 2,70 0,915 Zachary Fucale 21 Saint John’s Brampton (ECHL) 2 20 0 12 3,56 2,83 0,887 0,901

LCH

Joueurs Statistiques Nom Âge Équipe PJ B P PTS Jeremiah Addison 20 Windsor (OHL) 29 17 11 28 William Bitten 18 Hamilton (OHL) 36 14 15 29 Matthew Bradley 19 Medicine Hat (WHL) 41 18 25 43 Michael Pezzetta 18 Sudbury (OHL) 26 5 4 9 Mikhail Sergachev 18 Windsor (OHL) 20 2 13 15 Noah Juulsen 19 Everett (WHL) 25 9 11 20 Victor Mete 18 London (OHL) 35 11 21 32 Simon Bourque 19 Rimouski / Saint John (LHJMQ) 33 9 21 30

Gardiens Statistiques Nom Âge Équipe PJ V Moy. % Michael McNiven 19 Owen Sound (OHL) 29 21 2,08 0,924

NCAA/USHL

Joueurs Statistiques Nom Âge Équipe PJ B P PTS Jake Evans 20 Notre Dame (NCAA) 21 7 13 20 Casey Staum 18 Dubuque (USHL) 25 0 9 9 Nikolas Koberstein 20 Alaska (NCAA) 21 1 3 4 Colin Sullivan 23 Miami-Ohio (NCAA) 15 0 2 2

Gardiens Statistiques Nom Âge Équipe PJ V Moy. % Hayden Hawkey 21 Providence (NCAA) 19 8 2,29 0,910

EUROPE