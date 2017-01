C’est confirmé, Ford ressuscite le Bronco

Ford a profité de l’ouverture du Salon de l’auto de Détroit pour confirmer que le Bronco et le Ranger seront de retour en Amérique du Nord.

Le Ranger, une camionnette compacte au nom bien connu, reviendra sur nos routes en 2019. Pour le Bronco, il faudra attendre jusqu’en 2020. Même s’il s’agissait à l’époque d’un 4x4 au gabarit compact, Ford l’a plutôt présenté comme étant un «VUS intermédiaire sans compromis».

Comme aucune image n’a encore été dévoilée, il faudra laisser aller notre imagination pour encore quelques mois. Espérons que Ford s’inspirera des nombreux dessins qui ont déjà été publiés sur le web.

Ford Bronco 2020 Ford

En fait, mis à part la confirmation de leur retour, Ford n’a donné à peu près aucun détail quant à ces deux nouveaux modèles. Faudra être patient...

Fabriqués en Amérique

Les deux modèles seront construits à l’usine de Wayne, au Michigan. La Ford Focus y est actuellement assemblée, mais Ford a déjà confirmé que sa fabrication sera déplacée au Mexique.

Le retour du Bronco soulève particulièrement les passions. L’iconique VUS a fait ses débuts chez Ford en 1966 et a roulé sa bosse pendant trois longues décennies. Et même s’il n’est plus en vente depuis plus de 20 ans, les consommateurs nord-américains semblent ne jamais avoir réellement oublié le Bronco.

En 2004, Ford avait d’ailleurs présenté un concept qui laissait présager le retour du modèle, mais on n’y avait jamais donné suite.

Ford Bronco concept 2004 Ford

Aujourd’hui, c’est le contraire qui se produit. Ford n’a aucun concept à nous présenter, mais on confirme tout de même que le Bronco sera ressuscité! Drôle de monde...

Tout ça pour dire qu’on a déjà hâte à 2020!