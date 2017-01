Chevrolet Bolt, Honda Ridgeline et Chyrsler Pacifica, les grands élus à Detroit

Aujourd’hui, journée média du prestigieux salon automobile annuel de Detroit, les noms des véhicules de l’année en Amérique du Nord ont été dévoilés par le jury de journalistes américains et canadiens. C’est la Chevrolet Bolt tout électrique qui remporte le prestigieux titre de Voiture de l’année 2017, suivi par la camionnette Honda Ridgeline et par la minifourgonnette Chrysler Pacifica pour les titres respectifs de camion et de l’utilitaire de l’année.

Avec 365 points, la Bolt électrique a devancé – pour ne pas dire écraser la concurrence – la berline Genesis G90 de Hyundai (105 points) et la Volvo S90 (101).

De son côté, la camionnette Honda Ridgeline a largué la pourtant très réputée Ford série F F-150 (193) et le Nissan Titan (72). Une des rares incursions d’un modèle étranger dans le très sérieux et profitable créneau des utilitaires et camionnettes nord-américains.

Enfin, même ordre de grandeur entre la Chrysler Pacifica (300 points) et les utilitaires Mazda CX-9 (135) et Jaguar F-Pace (125). Le titre d’utilitaire de l’année est nouveau, il inclut les véhicules utilitaires sport et les minifourgonnettes à cause notamment de l’engouement pour les VUS qui rivalisent dans le même créneau que les minifourgonnettes pour le transport en famille.

La Bolt l’a remporté pour sa haute technicité et sa grande autonomie électrique avec près de 380 km par charge. Le Ridgeline par ses multiples configurations de caisse et son confort routier supérieur à la plupart des camionnettes. Enfin, la Pacifica qui remplace la Chrysler Town&Country et la Dodge Grand Caravan a séduit le jury par ses innovations dont une version hybride enfichable avec 56 km d’autonomie.

Les véhicules admissibles au titre de camion de l’année incluent les camionnettes de toutes les grandeurs et les véhicules commerciaux légers et mi-lourds.