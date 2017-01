Comment regagner la confiance de ma mère?

Mon adolescence et le début de mon âge adulte furent difficiles. Toujours à son affaire, mon frère aîné réussissait bien à l’école, alors que j’étais un véritable mouton noir pour mes parents. J’ai toujours refusé de rentrer dans le rang. Je ne me suis jamais mariée. J’ai eu deux enfants de pères différents et je les ai élevés dans un esprit de liberté qui ne cadrait vraiment pas avec la mentalité de ma famille.

Au décès de mon père, ma mère est allée vivre avec mon frère et sa femme. Au cours des deux dernières années, sa santé a décliné et ils en ont profité pour se faire donner une procuration en vue de s’occuper d’elle et de ses affaires. Ce qui fait que depuis l’an dernier, c’est mon frère qui gère son portefeuille.

Je n’ai jamais beaucoup fréquenté ma mère, question de m’éviter les discussions sur mes choix quant à l’éducation de mes enfants et l’organisation de ma vie. Quand elle a décidé de casser maison pour aller habiter chez mon frère, nos relations se sont distendues encore plus. Mais depuis quelque temps je me rends compte qu’elle m’évite au maximum et que quand on se voit, elle n’a qu’un désir, celui de m’abimer de bêtises, et qu’une hâte, celle que je reparte au plus vite.

Avec le niveau de vie qu’il a depuis qu’il gère le portefeuille de ma mère, je sens que ce couple puise sans gêne dedans, au risque de le mettre à sec pour qu’il n’y reste plus rien au moment de sa mort. De plus, ma mère me manifeste une telle agressivité que j’ai l’impression qu’ils s’amusent à démolir mon image à ses yeux. Ma mère m’a même dit que pour elle, j’étais presque devenue une étrangère. Pourquoi mes proches me détestent-ils autant? Quelle chance me reste-t-il d’avoir ma part d’héritage? Que pourrais-je faire pour retrouver l’amour de ma mère avant qu’elle ne meure?

Une fille qui se sent rejetée

Vu la description que vous faites de vos relations familiales depuis l’enfance, il m’est difficile de voir quel genre de lien affectif vous avez pu créer avec vos proches. Il semble plutôt que vous ayez tout fait pour vous éloigner d’eux en optant pour une direction qui allait à l’encontre de leur façon de voir les choses. Sans juger aucunement vos choix de vie, il y aurait lieu de les scruter pour voir dans quelle mesure ils heurtaient de plein fouet les espoirs et les vues de votre mère à votre endroit.

Une analyse de ces enjeux vous permettra de cibler comment aborder une conversation avec elle pour redorer votre image. S’il est, bien entendu, encore possible de le faire. Il se peut qu’elle ait été en partie responsable de votre éloignement, mais vu l’option que vous avez prise depuis toujours de prendre vos distances, vous n’aurez pas le choix que d’en assumer les conséquences, qui malheureusement peuvent aller jusqu’à la privation de votre héritage. Vouloir être un esprit libre vient aussi avec des conséquences.