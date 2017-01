Enfin! IAM va lancer un nouvel album!

Une preuve que l’année musicale 2017 sera (un peu) moins pire que 2016: IAM fera paraitre un nouvel album.



Près de quatre années après du combo Arts Martiens et ...IAM (qui, disait-on à l’époque, serait le dernier du groupe culte), Akhenaton, Shurik’n et compagnie annonce aujourd’hui sur les réseaux sociaux la parution imminente de Révolution.

En attendant le 3 mars, on espère que les tounes seront plus percutantes que cette pochette qui fait un peu «Hey le stagiaire! Sais-tu te servir de Photoshop?»



Sur ce, un succès souvenir qui, mine de rien, revient dans l’actualité avec le «buzz» entourant Rogue One!