Famille de hockeyeurs

«Mon père, Heinz, a joué près de 20 ans comme professionnel en Suède, en Suisse, en ­Autriche, en Allemagne et au Danemark, a expliqué Nikolaj. Aujourd’hui, il est l’entraîneur en chef de l’équipe de Langnau, de la division A en Suisse. Mon grand frère, Sebastian, joue aussi comme pro dans notre ville natale d’Aalborg, au ­Danemark.

Plus jeune, Ehlers n’était pas seulement doué avec un bâton et une rondelle. Jusqu’à l’âge de 14 ans, il jonglait entre deux sports, le hockey et le soccer.