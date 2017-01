Ford installe dans le F-150 2018 son premier moteur diesel

À temps pour le Salon de Detroit, Ford n’a pu résister à la tentation d’en rajouter une couche à son véhicule le plus rentable de sa gamme, la camionnette F-150.

Pour son millésime 2018, le F-150 nous fait découvrir un nouveau style à l’avant comme à l’arrière, des technologies avancées et un nouveau bloc Power Stroke V6 3,0 litres turbocompressé qui s’abreuve en diesel. Ce moteur sera marié à une transmission automatique 10 rapports. Du même souffle, Ford propose des V6 et V8 essence améliorés.

La camionnette à carrosserie aluminium reçoit une nouvelle calandre et de nouveau phares et parechocs pour ajouter à l’impression de largeur et pour mieux la distinguer des autres séries d’utilitaires. Pour parfaire son look aluminium, le constructeur introduit six nouvelles jantes allant de 17 à 22 po de diamètre.

Revampé à l’intérieur, nouvelles technologies

Ford ajoute deux nouvelles finitions aux sièges avec des appliques de fibre de carbone entre autres.

Pour parfaire la qualité de conduite, le numéro deux américain introduit un nouveau régulateur de croisière adaptatif avec la fonction stop-and-go. Ce système utilise un radar et une caméra frontale pour surveiller le trafic à l’avant et maintenir une distance sûre entre les véhicules, même après un arrêt complet. En option, on promet un système de maintien sur la voie et un système de détection des angles morts avec le dispositif de remorquage BLIS.

Une première dans le segment, la camionnette incorpore un dispositif d’avertissement avant collision avec détection de piéton, de plus Ford ajoute en option un modem 4G LTE avec zone WiFi pour connecter jusqu'à 10 appareils mobiles en même temps.

Bien entendu, Ford intègre son système d’infodivertissement Sync et Sync 3 compatible avec CarPlay d’Apple et Android Auto.

En option, le propriétaire aura le choix d’une caméra 360 degrés pour faciliter les manœuvres de stationnement comme celles avec une remorque.

Le nouveau F-150 2018 sera en vente cet automne.