Ce n’était qu’une question de temps avant qu’Alex Ovechkin ne rejoigne Maurice Richard au 29e rang des meilleurs buteurs de l’histoire de la LNH, mais le hasard a fait en sorte que c’est à Montréal qu’il a égalé hier la marque de la légende du Canadien avec le 544e but de sa brillante carrière.

«Le Centre Bell est un endroit historique et je suis heureux d’avoir atteint ce plateau dans cet amphithéâtre, l’un des plus prestigieux dans le circuit», a affirmé d’entrée de jeu le ­capitaine des Capitals de ­Washington.

«Je suis d’autant flatté que nous avons battu l’une des meilleures formations de ligue et devant ses partisans par surcroît.»

Quand on lui a souligné, en arrivant à Montréal, qu’il pouvait rejoindre le «Rocket», Ovechkin n’a pas caché sa fébrilité.

«C’est un endroit qui me plaît avec son ambiance magique, a-t-il renchéri. Honnêtement, je ne peux demander mieux et je ne vous cacherai pas que c’est une de mes destinations favorites ici.»

Dès demain contre les Penguins ?

Non seulement, Ovechkin pourrait détenir l’exclusivité du 29e rang dès demain soir à l’occasion de la visite des Penguins de Pittsburgh à Washington, mais avec sa récolte d’un but, son 19e de la saison, et deux passes contre le Canadien, il n’est plus qu’à un point du plateau des 1000 dans la LNH.

«Ça veut dire, en premier lieu, que je vieillis et pourtant je me souviens de mon premier match comme si c’était hier, a indiqué l’attaquant russe de 31 ans. J’ai appris à apprécier chaque moment sur la patinoire tout en espérant d’avoir encore de bonnes ­années devant moi.»

Ovechkin a été lauréat du trophée Maurice-Richard, décerné depuis 1999 au meilleur buteur au terme de la saison régulière, à six reprises, plus que quiconque dans la LNH. Il en a été le lauréat au cours des quatre dernières années.

Eller comblé

Lars Eller, lui, a affronté le ­Canadien pour la première fois à Montréal depuis qu’il a échangé aux Capitals en juin dernier.

«J’ai vécu des sentiments partagés en jouant de l’autre côté de la patinoire, a souligné le centre danois. L’important, c’était de quitter Montréal avec deux points de plus au classement.»

Eller a été utilisé pendant un peu plus de 17 minutes.

«Je comprends de plus en plus mon rôle au sein de cette équipe et je suis comblé par la confiance que m’accorde mon entraîneur en chef», a-t-il expliqué.