La mère de Lulu Hughes emportée par le cancer

MONTRÉAL – La mère de Lulu et Rick Hughes, Anna Pasquale, est décédée dimanche soir après avoir mené une lutte contre le cancer.

«Ce soir notre maman est allée rejoindre sa maman dans l'autre vie. Elle est partie paisiblement à 19 h 45 après six mois d'un combat courageux contre le cancer», a écrit Rick Hughes sur Facebook.

«Elle est partie sans douleur et entourée de ses enfants au son de la chanson "Peace in the Valley" chantée par sa fille. L'amour ayant été la ligne directrice de sa vie, maman est partie dans l'amour», a ajouté le chanteur, dont la chanson «Tiens ma main» arrivera sur les ondes radio le jour de son anniversaire, 17 janvier prochain.

Peu de temps après, c'était au tour de Lulu, elle aussi aux prises avec la maladie, de partager sa peine sur le réseau social: «Aujourd’hui, la plus grande lumière de ma vie, celle qui m’a tout montré, m’a tout appris et surtout aimée toujours gros et plus fort, s’est éteinte... Ma mère. Le vide qu’elle laisse est incommensurable. Je t’aime tellement mom... Vas-y ma belle mom, envole-toi, libère-toi...»

Les messages de sympathies n’ont pas tardé à affluer.

Lors du spectacle-bénéfice «Friends of Lulu» organisé par les Porn Flakes le 29 août dernier pour venir en aide à la chanteuse de 49 ans atteinte d’un cancer du sein, Rick avait confié sur scène que sa sœur avait accompagné leur mère le jour même pour que celle-ci reçoive un troisième traitement de chimiothérapie.