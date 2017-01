La météo joue au yo-yo

Après le froid sibérien qui a frappé la région ce matin, le mercure devrait monter en flèche d’ici mercredi. Le point le plus froid à Bagotville a été enregistré lundi à 8 h alors que la température a atteint - 29 °C avant de grimper à - 19 °C en milieu de journée. Selon Environnement Canada, le thermomètre continuera vraisemblablement d’afficher des mesures de plus en plus chaudes jusqu’à atteindre 1 °C mercredi, un énorme contraste de 30 °C en à peine 48 h. Le mercure demeurera au-dessus du point de congélation et devrait ensuite redescendre autour des - 20 °C d’ici vendredi à Saguenay. Les prévisions sont similaires du côté de Roberval où le mercure atteindra un pic mercredi et jeudi avant de redescendre autour de - 15 °C vendredi.