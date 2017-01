La nouvelle Toyota Camry n’a vraiment plus l’air d’une Camry

La Camry n’attisera probablement jamais les passions. Mais avec cette nouvelle génération, on ne pourra certainement plus accuser Toyota de construire une voiture sobre et ennuyante.

Un peu plus longue, plus large et plus basse que le modèle qu’elle remplace, la Camry 2018 est construite à partir de la nouvelle plateforme modulaire de Toyota, la même qui a servi au développement de la nouvelle Prius.

Visuellement, la Camry se démarque par l’adoption d’une nouvelle calandre radicalement plus agressive que ce à quoi elle nous a habitué. En fait, ce ne sont pas une, mais bien deux Camry qui ont été présentées lors du dévoilement, au Salon de l’auto de Détroit.

Toyota Camry 2018

La berline se déclinera en deux versions au look et au comportement bien distincts. Toyota proposera une Camry plus haut de gamme (LE et XLE) ainsi qu’une Camry plus sportive, disponible en versions SE et XSE. Le constructeur utilise déjà cette stratégie avec la génération actuell, mais la différence esthétique entre les deux modèles sera plus marquée que jamais pour 2018.

Toyota Camry 2018

Du nouveau sous le capot

Comme c’est déjà le cas, la Camry sera livrée de série avec un moteur à quatre cylindres de 2,5 litres et pourra aussi être commandée avec un V6 de 3,5 litres. Une version hybride demeurera aussi au menu.

La puissance de ces moteurs n’a toujours pas été annoncée, mais on peut s’attendre à une amélioration par rapport à ceux qui équipent la Camry actuelle.

Pour cette nouvelle génération, on passera d’une transmission à six rapports à une nouvelle boîte à huit rapports. La version hybride, elle, demeurera associée à une transmission à variation continue.

Toyota Camry 2018

Aucune cote de consommation d’essence n’est encore disponible, mais Toyota vise le sommet de sa catégorie. On ne pourra pas les accuser de manquer d’ambition.

La Camry 2018 sera aussi livrée de série avec une panoplie de technologies visant à améliorer la sécurité à bord. La voiture ira même jusqu’à freiner pour vous si elle détecte une situation où une intervention d’urgence est nécessaire.

Toyota Camry 2018

Aucun prix n’a encore été avancé, mais la Camry 2018 devrait être vendue à un coût similaire à celui de la génération actuelle. Pour 2017, la Camry est disponible à partir de 27 359$ .

Cette nouvelle Camry devrait arriver chez les concessionnaires Toyota vers la fin de l’été 2017.