Le projet de douanes toujours sur la glace

«Ça fait partie des projets quand on va rénover l’aéroport. On va avoir un espace pour les douanes. Je suis convaincu que ça va venir un jour, mais c’est toujours très long ces projets-là. On attend que ça se développe», explique Jean Tremblay, qui a toujours espéré voir un dénouement dans ce dossier avant de devoir céder son siège de maire en novembre prochain.