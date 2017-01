Le sang ou l’espoir

C’était la fête hier en Palestine. Un homme de 28 ans, père de quatre enfants, a lancé son camion sur un groupe de jeunes israéliens qui descendaient d’un autocar, dans un lieu touristique de Jérusalem. Le dimanche, l’armée organise des sorties culturelles pour ses jeunes...

Il a même reculé pour être certain que tout le monde était bien mort. Il a fallu beaucoup de temps aux autorités pour dégager les survivants coincés sous le camion.

Bilan, pour l’instant: quatre morts, trois filles et un garçon, tous des militaires, et une quinzaine de blessés. On ne parle pas ici de soldats professionnels mais de jeunes qui font leur service militaire, obligatoire à partir de 17 ans.

Dans les rues palestiniennes, c’était la joie. Un autre martyr pour une cause sur laquelle plus personne ne s’entend et des litres de sang frais pour nourrir l’illusion tragique que les carnages servent les intérêts de la paix.

Le même jour, des centaines de kilomètres plus à l’ouest, deux kamikazes de Daech faisaient exploser leurs camions au centre de deux marchés publics à Bagdad, tuant une vingtaine de musulmans chiites.

Sans compter les Arabes tués par d’autres Arabes en Syrie. Les enfants palestiniens exploités en Jordanie.

Les plus naïfs parmi les islamo-gauchistes diront que c’est la faute des Américains. Les plus dangereux ajouteront que l’existence d’Israël empêche le Moyen-Orient d’être un havre de paix et de progrès.

L’ONU s’en mêle

Après le 11 septembre 2001, l’ONU a présidé à la création de groupes de réflexion composés de savants arabes pour étudier les défis uniques auquel fait face le monde arabo-musulman. Depuis, ils ont publié cinq rapports portant sur l’éducation, les femmes, la sécurité, la liberté et le développement humain.

Conclusion, le sous-développement des pays arabes au XXIe siècle s’explique de trois façons: déficit de liberté, déficit d’égalité et déficit de connaissances.

Je n’ai pas vu les mots djihad, shahid, Américains, islamophobie ou sionisme nulle part dans ces rapports 100% arabes.

Le sixième rapport, qui traite de la jeunesse, est paru la semaine dernière.

Les deux tiers des populations du monde arabe ont moins de 30 ans. Il leur revient désormais de jeter des bases nouvelles pour assurer la stabilité, la prospérité et la sécurité de leurs sociétés. Personne ne le fera à leur place.

Grosse commande

Les constats du groupe de travail sont accablants: l’éducation ne tient pas compte des besoins du monde moderne, ce qui crée un frein à l’emploi. Le chômage chez les jeunes est très élevé et trop de femmes ne participent pas au développement de l’économie.

Sans source fiable de revenus, les jeunes ne peuvent espérer se marier et fonder une famille, source primaire de stabilité sociale.

Le groupe de travail conclut aussi que l’émancipation des jeunes Arabes passera par de meilleurs soins de santé et de meilleurs systèmes d’éducation. Les États devront encourager l’entrepreneuriat et la création d’emplois.

Pour sortir ces sociétés du marasme, ils auront besoin d’environnements politiques qui encouragent la liberté d’expression et l’engagement et qui combattent les inégalités et la discrimination.

Sans tout cela, le monde arabe va rater un autre rendez-vous avec le progrès et le développement.

Ce qui serait la pire des tragédies.