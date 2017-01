L’éthique de Sam Hamad jugée par les membres de son propre parti

En attendant de savoir si Philippe Couillard a songé à lui en vue du prochain remaniement ministériel, Sam Hamad sera soumis au jugement des membres de son propre parti, qui dans un sondage interne, sont invités à se prononcer sur son éthique.



Sam Hamad est il un politicien «très éthique, assez éthique, peu éthique ou pas du tout éthique»?

C’est l’une des nombreuses questions auxquelles les militants libéraux sont invités à répondre dans un sondage interne qui leur a été envoyé et dont Cogeco Nouvelles a révélé l’existence.

M. Hamad s’était retiré de ses fonctions ministérielles au printemps dernier après avoir été éclaboussé par un reportage de l’émission Enquête au sujet de ses liens avec Marc-Yvan Côté et d’une subvention accordée à l’entreprise Premier Tech.

Le commissaire à l’éthique et à la déontologie, Jacques Saint-Laurent, a plus tard reproché au député de Louis-Hébert d’avoir manqué aux valeurs de l’Assemblée nationale en lien avec cette affaire.

Alors que son retrait se voulait d’abord temporaire, Sam Hamad n’a finalement jamais recouvré ses fonctions de président du Conseil du trésor et de ministre responsable de la Capitale-Nationale. Plusieurs s’attendent à ce que Philippe Couillard remanie son conseil des ministres sous peu, notamment avec le retour de Pierre Moreau.



Un sondage à saveur préélectorale



La firme Substance Stratégies, qui mène le coup de sonde, cherche également à savoir quel est l’opinion des militants libéraux face à l’éthique de plusieurs autres personnalités politiques, dont Jean Charest, Nathalie Normandeau, Régis Labeaume, Denis Coderre, puis d’une manière plus large, chacun des partis représenté à l’Assemblée nationale et finalement, «les journalistes politiques québécois».

Alors que s’amorce une année préélectorale, le Parti libéral de Philippe Couillard souhaite aussi savoir, ce qui, selon ses membres, devrait constituer l’enjeu des prochaines élections générales.

Les militants sont du même coup invités à ses prononcer sur les secteurs, outre la santé et l’éducation, dans lesquels le gouvernement devrait s’investir d’ici le rendez-vous électoral de 2018.

Cinq critiques formulées à l’égard du gouvernement Couillard sont par ailleurs identifiées dans le sondage afin d’en tester le bien-fondé auprès des militants libéraux, soit: «une éthique douteuse», «une trop grande ouverture à l’immigration», «une promotion trop timide des valeurs québécoises», «un leadership pas suffisamment affirmé» et «une politique économique trop sévère».