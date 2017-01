L’infirmerie des Capitals peu occupée

Pour une rare fois cette saison, les Capitals de Washington ont été privés d’un joueur régulier à la suite du forfait de T.J. Oshie hier soir .

L’attaquant américain de 30 ans s’est blessé dans la victoire de son équipe contre les Sénateurs ­d’Ottawa samedi près qu’il eut inscrit le seul but de la rencontre au premier ­engagement.

En deuxième période, il a encaissé une mise en échec du défenseur Dion Phaneuf et c’est de peine et de misère qu’il a rejoint le banc de son équipe pour ensuite rentrer au vestiaire.

Oshie a toutefois renoué avec l’action un peu plus tard avant la fin de la ­période, puis un autre contact avec le même ­Phaneuf a signifié la fin des émissions. On ne l’a pas revu en troisième.

«Il ne jouera pas contre le Canadien, a confirmé Barry Trotz, lors de l’entraînement matinal de son équipe au Centre Bell. C’est tout ce que je peux vous dire.

«Il sera évalué quotidiennement», a indiqué l’entraîneur en chef des ­visiteurs.

La chance et les gros gabarits

On soupçonne qu’Oshie, troisième buteur de la ­formation derrière Alex Ovechkin et Marcus ­Johansson, a aggravé un problème à l’épaule gauche qui lui a fait ­rater sept matchs plus tôt cette saison.

Cette absence prolongée a été la seule à avoir perturbé le parcours des Capitals qui, contrairement au Canadien, ont été épargnés par les blessures.

Seulement deux autres membres réguliers de la formation, Matt Niskanen et Lars Eller, ont été forcés à l’inactivité depuis le début de la saison et ce, pour un seul match dans les deux cas.

Dans l’ensemble, les joueurs des Capitals n’ont manqué de 10 rencontres en raison de blessures, incluant le match face au ­Tricolore, alors que cette statistique s’élève à un peu plus de 120 rencontres à Montréal.

Selon Trotz, il n’y a pas de véritables explications à donner sur cette situation, si ce n’est, peut-être, la... chance.

«Nous n’avons rien fait de différent, a-t-il indiqué, mais nous essayons de bien équilibrer les entraînements et les périodes de repos, comme le font toutes les équipes.

«S’il y a une petite différence, c’est que nous formons l’une des équipes les plus imposantes dans la LNH. Quand ça devient physique, c’est parfois plus facile pour les gros joueurs.

«Je peux chercher plusieurs raisons, a-t-il conclu, mais je crois que ça repose surtout sur la chance. C’est aussi simple que ça. Il y a aussi des joueurs qui ont une plus grande résistance. Nous sommes chanceux cette saison.»

►Également touché à ­Ottawa, cette fois au bas du corps, l’ailier droit Tom Wilson était un cas douteux pour ­l’escale à Montréal, mais il était bel et bien à son poste au Centre Bell.