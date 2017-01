L’organisation des Sags fière de son équipe transformée

SAGUENAY | L’entraineur-chef et directeur général des Saguenéens de Chicoutimi, Yanick Jean, est satisfait du nouveau visage de son club. En effet, depuis le 12 décembre dernier, le manitou des Bleus a ajouté cinq nouveaux joueurs à son équipe.

Dans l’ordre, les Saguenéens ont acquis l’ancien capitaine des Voltigeurs de Drummondville, Joey Ratelle, les frères jumeaux Kevin et Kelly Klima, l’ancien capitaine des Foreurs de Val-d’Or, Olivier Galipeau et le vétéran Kody Gagnon.

Les Saguenéens, qui semblaient manquer de punch à l’attaque, ont su alimenter leurs deux premières lignes. «On a évalué la situation des échanges jusqu’au mois de novembre. La fiche de notre équipe avec Nicolas Roy dans l’alignement a confirmé sans l’ombre d’un doute que ça valait vraiment la peine d’améliorer notre équipe pour la deuxième moitié de la saison. On a acquis Ratelle et les frères Klima, qui peuvent tous jouer sur nos deux premiers trios», a commenté Yanick Jean.

Du côté de la défense, l’arrivée de Galipeau est bénéfique. «Pour être capable de compétitionner avec les meilleures équipes, ça nous prenait un défenseur qui pouvait jouer sur la première paire, d’où l’arrivée de Galipeau. Il joue de grosses minutes depuis le début de sa carrière. À l'échéance, on a fait l’acquisition de Kody Gagnon, qui va amener plus de grosseur à notre brigade défensive et de la profondeur», a-t-il mentionné.

Dossier Rubtsov

Yanick Jean ne cache pas que l’acquisition du joueur russe German Rubtsov au dernier repêchage européen était un pari. «Il y avait un désir de ce jeune-là de venir jouer en Amérique. On savait que ce serait assez long si on arrivait à l’obtenir», a affirmé le manitou des Bleus.

Le Russe arrivera au bercail vendredi, lui qui a subi une opération pour une fracture du nez, hier. Il pourrait effectuer ses premiers coups de patin dans le circuit Courteau dès le 19 janvier, face aux Mooseheads à Halifax.

Match demain

Les Saguenéens seront en action ce soir, 19 h 30, au Centre Georges-Vézina, face aux Cataractes de Shawinigan, qui trônent au sommet de la ligue. Nicolas Roy est encore un cas incertain, lui qui verra demain comment il se sent mentalement. Le capitaine devrait être de retour sur patins d’ici vendredi.