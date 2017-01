McDonald's vend ses opérations en Chine pour 2,8 milliards $

PÉKIN | Le géant de la restauration rapide McDonald's, confronté à une concurrence acérée et à une érosion du marché, a annoncé lundi céder le contrôle de ses opérations en Chine, mais garde l'ambition d'accroître son réseau de restaurants franchisés dans le pays.

Le numéro un mondial de la restauration rapide se sépare avec cette transaction des quelque 1750 restaurants qu'il possédait dans le pays.

Le conglomérat chinois Citic et le fonds d'investissement américain Carlyle vont payer jusqu'à 2,08 milliards $ US (2,8 milliards $ CAN) pour une participation de 80 % dans la société qui administrera désormais la franchise McDonald's en Chine continentale et à Hong Kong, ont annoncé les groupes concernés.

Citic contrôlera 52 % de la coentreprise, Carlyle en prendra 28 %, tandis que McDonald's conservera 20 % de l'entité, selon leur communiqué commun, qui précise que l'accord est valable pour vingt ans.

«En travaillant ensemble, nous allons débloquer une croissance encore plus rapide», a assuré le PDG de McDonald's, Steve Easterbrook. Notamment en se basant sur la force de frappe financière de ses partenaires pour rénover et étendre son réseau.

Le vendeur des «Big Mac» mise ainsi sur l'ouverture de 1500 restaurants supplémentaires en Chine sur les cinq prochaines années, sur fond d'essor de la classe moyenne et d'urbanisation galopante, et en visant les villes moyennes, où il est moins présent.

Cela reviendrait à augmenter de moitié le réseau de restaurants actuel: fin 2016, la marque à l'arche dorée comptait au total environ 2400 établissements en Chine populaire et 240 à Hong Kong, mais seul moins d'un tiers étaient franchisés.

Avec plus de 5000 restaurants PFK et 1600 Pizza Hut, Yum China (récemment séparé de sa maison-mère américaine Yum Brands) reste la première chaîne de restauration rapide occidentale du pays.

Le paysage se complique pour McDonald's dans le pays, où il est présent depuis 1990, avec une salve de rivaux asiatiques et chinois et la concurrence avec d'autres marques américaines (Subways, PFK) qui s'intensifie, à coups de coupons de réduction, d'ajout au menu de spécialités locales et d'options jugées plus saines ou plus sophistiquées.

Pour autant, la Chine reste un marché crucial pour McDonald's. «La population active chinoise est plus large que celles des États-Unis et de l'Europe réunis. À mesure que leurs revenus augmentent, les gens dépenseront davantage dans leurs loisirs et repas hors de chez eux», observait le communiqué du lundi.