McElhinney au ballottage

Les Blue Jackets de ­Columbus ont soumis au ballottage le nom du gardien Curtis McElhinney, lundi, tout en rappelant Anton Forsberg de leur club-école de Cleveland, dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Les autres formations du circuit Bettman ont 24 heures pour réclamer McElhinney, qui sera envoyé à la filiale des Jackets s’il ne trouve pas preneur. Celui-ci a mal paru face aux Rangers de New York, samedi. Il a cédé cinq fois en 34 tirs pour permettre aux «Blueshirts» de revenir de l’arrière et de l’emporter 5-4. Cette saison, le vétéran de 33 ans a présenté une fiche de 2-1-2, une moyenne de buts alloués de 2,39 et un taux d’efficacité de ,924. Pour sa part, Forsberg a conservé un dossier de 12-6-1, une moyenne de 2,16 et un taux de ,930 en 21 parties dans la LAH.