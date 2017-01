Météo à Québec: de -26 à 5 degrés cette semaine!

Il fait froid à ne pas mettre son chien dehors, lundi matin! Mais le pire est fait, et les météorologues ont des nouvelles aussi réconfortantes qu’une montagne de couvertures de laine : on devrait gagner 31 degrés à Québec d’ici mercredi.



Il faisait -26 °C à 7h, lundi matin, ce qui donnait une impression de -36. Disons-le tout de suite, ce n'est pas un record. Même pas pour 2017, puisqu'il a fait encore plus froid les trois nuits précédentes et après tout, ce n'est que 10 °C sous la normale!

Mais ça ne nous empêche absolument pas de claquer des dents et c’est suffisant pour tenir les gens du CAA-Québec assez occupés. Près de 2000 membres ont demandé leur aide, lundi matin.

Avec ce temps glacial (-30 selon ce tableau de bord), près de 2000 membres ont fait appel à nos services depuis ce matin. #OnDépanneDesGens pic.twitter.com/XmZSEAHjpS — CAA-Québec (@CAA_Quebec) 9 janvier 2017

Ça reste glacial pour la journée, mais le mercure amorce une remontée spectaculaire ces prochains jours, avec un point culminant, mercredi et jeudi, à 5 beaux degrés au-dessus du point de congélation, à Québec.



Cette sortie du congélateur est bien méritée puisque le mercure ne s’est jamais aventuré au-dessus de zéro en 2017, et qu’il ne l’a fait que six fois en décembre dernier. La normale est de 8 jours avec une température maximale supérieure au point de congélation, en décembre.



15 cm de neige



Et combien ça coûte, ce redoux de deux jours? Ça coûte une bonne bordée de neige. Environnement Canada a émis lundi matin un bulletin météorologique spécial pour prévenir de conditions routières possiblement difficiles dans la journée de mardi, en raison de fortes chutes de neige. «Les vents modérés à forts combinés à la neige réduiront la visibilité dans la poudrerie», lit-on.



Il pourrait tomber jusqu’à 15 cm de neige en journée, à Québec, et davantage en terrain montagneux. La neige devrait se changer en pluie en soirée, si bien que Québec pourrait connaitre un court épisode de verglas entre les deux.