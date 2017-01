Mieux vaut tard que jamais

Alors me voici de retour prêt pour la nouvelle année. J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter à nouveau, chers lecteurs et lectrices du Journal de Québec, une très bonne année 2017. Que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous désirez tout en étant raisonnable avec vos demandes. Santé, bonheur et paix. Merci à tous ceux et celles qui m’ont envoyé des cartes de souhaits pour Noël et le jour de l’An et que je n’ai pas eu l’occasion de saluer dans cette page, sachez que j’apprécie au plus haut point cette marque d’attention à mon égard.

Les Championnats québécois de curling masculin WFG et féminin Scotties 2017 se tiennent, depuis hier (et jusqu’au 15 janvier) à l’aréna de Lévis aménagé de sorte à avoir cinq pistes de curling. Ce championnat majeur accueille 14 équipes masculines (56 joueurs) et 18 équipes féminines (32 joueuses) venant des quatre coins de la province. Au moins 78 joutes de curling seront présentées au cours de la semaine alors que les finales seront jouées le dimanche 15 janvier à midi pour les dames et 15 h 45 pour les hommes. Au terme du tournoi, l’équipe masculine championne obtiendra le droit de représenter le Québec au prochain championnat canadien Tim Hortons Brier qui se tiendra du 4 au 12 mars 2017 à St-John’s, à Terre-Neuve, alors que l’équipe féminine championne représentera le Québec au prochain championnat canadien qui se tiendra du 18 au 26 février 2017 à St. Catharines, en Ontario.

Les jumeaux Gauthier (Sedin)

Alex et Raphaël Gauthier sont des jumeaux âgés de deux ans de Québec qui ont commencé à patiner il y a environ deux mois à la patinoire des Galeries de la Capitale. Après quatre essais, tous deux sont capables d’avancer seuls et de se relever seuls. Alex et Raphaël, qui portent fièrement leurs chandails des Canucks de Vancouver avec le nom des jumeaux Sedin, font la fierté de leurs parents Patricia Lord et Pierre Gauthier, et de leur sœur âgée de 13 ans Coraly Gauthier-Côté.

Bonne retraite

Johanne Martel, de Donnacona (originaire de Saint-Raymond), a pris, à la fin de 2016, une retraite bien méritée après 38 années de services à l’Institut universitaire de santé mentale de Québec (IUSMQ) autrefois connu sous le nom de Centre hospitalier Robert-Giffard. Son conjoint, Mario, ses enfants Jonathan et Maxime, et ses parents Jeannine et Armand lui souhaitent une excellente retraite.

Maison Catherine de Longpré

Les Caisses Desjardins de Chaudière-Sud et des Etchemins ont récemment officialisé leur contribution au projet de relocalisation de la Maison Catherine de Longpré (à Saint-Georges Ouest, sur un terrain adjacent au Centre hospitalier) en remettant un montant de 200 000 $ à la Fondation Catherine de Longpré. La Fondation est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de recevoir et d’administrer les dons et de contribuer à même les intérêts au bon fonctionnement de la maison. Sur la photo, Donald Paquet, directeur général de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, Jean-Simon Maheux, directeur général de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, Alain Sauvé, directeur général de la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce, et Denis Bilodeau, directeur général de la Caisse Desjardins des Etchemins, remettent le chè­que de 200 000 $ au président de la Fondation Cathe­ri­ne de Longpré Marcel Dutil (au centre).

Anniversaires

Kate Middleton (photo), duchesse de Cambridge et épouse du prince William, 35 ans... Marie-Andrée Houde, de Marie-Andrée Houde Communications... Mathieu Garon, ex-gardien de but de la LNH et de la KHL, 39 ans... Sergio Garcia, golfeur de la PGA, 37 ans... Lara Fabian, chanteuse née en Belgique, 47 ans.

Disparus

Le 9 janvier 2016. John Harvard (photo), 77 ans, lieutenant-gouverneur du Manitoba (de 2004 à 2009)... 2014. André Savard, 68 ans, retraité de la Ville de Québec (attaché de presse des maires Gilles Lamontagne et Jean Pelletier)... 2013. John Wise, 77 ans, député conservateur d’Elgin (Ontario) de 1972-1988... 2012. Ronald Caron, 82 ans, le prof Caron (Blues de St-Louis... 2011. Gaston l’Heureux, 67 ans, animateur de télévision.