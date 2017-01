Pas de dates québécoises pour U2

L’emblématique groupe irlandais U2 boudera le Québec lors de sa tournée prévue cette année pour célébrer le 30e anniversaire de son célèbre album Joshua Tree.



Parmi les 24 dates annoncées lundi matin dans les stades d’Amérique du Nord et d’Europe, aucun spectacle n’est prévu à Montréal ou à Québec.



Bono ira chanter I Still Haven’t Found What I’m Looking For, When The Streets Have No Name et With Or Without You à Vancouver et à Toronto.



Les fans québécois qui ne veulent pas manquer le spectacle devront prendre la route de la Ville-Reine ou de Boston, les deux villes les plus près dans cette tournée.