[QUIZ]: Comment s'annonce votre vie amoureuse en 2017

Quiz

Ça sent le mariage!

Achète-toi un chat

Les dates en série

«On est juste amis»

Ça sent le mariage et c’est l’amour fou! Tu as trouvé LA personne avec qui partager ta vie et c’est fait pour durer. Vous avez des projets et intérêts communs et vous filez le parfait bonheur. 2017 sera une année pendant laquelle vos projets prendront forme. Vous aurez l’esprit léger et aurez soif d’aventures à deux. Un voyage peut-être?

Achète-toi un chat. 2017 s’annonce comme 2016 : très beige. Tu es célibataire depuis longtemps, à un tel point que tu en es devenu(e) confortable. Tu as ta petite routine et ça te plait. Tu aimerais bien rencontrer, mais sans fournir les efforts que ça implique. À moins d’un changement, tu passeras ton année en solo. Mieux vaut être seul(e) que mal accompagné(e)!

«Un de perdu, dix de retrouvés!» Tu es le genre de personne à fréquenter plusieurs personnes à la fois pour évaluer tes possibilités. Cette année, tu feras de belles rencontres, mais pas de grand amour en vue.

Vous êtes «juste amis». C’est peut-être ton ex ou une fréquentation qui n’a jamais évoluée vers autre chose. Vous êtes dans un cercle vicieux qui ne semble pas vouloir prendre fin. Cette année, tu resteras dans ce flou à moins de passer à autre chose et ce sera toujours «compliqué».

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/cb55c100-d9a1-489e-b7b3-86c38096b642_Fotolia_98074482_Subscription_Monthly_M.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/4e557bb5-126c-4182-9e13-38b69a396d0f_Fotolia_92304767_Subscription_Monthly_M.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/df0715f7-8aeb-40b9-a55d-33fbc244d8c7_Fotolia_100702554_Subscription_Monthly_M.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/fefc72de-d6ee-4715-9dc3-c71c3652d687_Fotolia_88435848_Subscription_Monthly_M(1).jpg