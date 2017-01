Tame Impala et Nine Inch Nails au festival Panorama

Festival qui se déroulera une semaine avant Osheaga, Panorama accueillera d'intéressantes têtes d'affiche à New York, du 28 au 30 juillet prochains.

Frank Ocean, Solange, MGMT, Tame Impala, Alt-J, Belle & Sebastian, Nine Inch Nails, A Tribe Called Quest, Spoon, Tyler the Creator et Justice seront parmil les artistes à jouer au Randall's Island Park.

De par sa proximité géographique avec Montréal, le festival Panorama est intéressant pour les mélomanes québécois car certains artistes de sa programmation pourraient très bien se produire au Parc Jean-Drapeau quelques jours plus tard.

Les billets pour la deuxième édition de Panorama seront mis en vente ce vendredi.