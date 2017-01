Un avocat déchu condamné à 21 mois de prison

«Il regrette sincèrement les gestes qu’il a posés», a expliqué l’avocate de Gerardo Nicolo, Me Mélina Le Blanc, juste avant la condamnation de son client.

Un agent d’infiltration avait abordé Nicolo au palais de justice de Montréal en se faisant passer pour un enquêteur désabusé prêt à vendre de l’information «aux Italiens». Nicolo avait mordu à l’hameçon et même si aucune information n’a été donnée et qu’il n’y a pas eu d’échange d’argent, l’avocat avait été arrêté et accusé.