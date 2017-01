Une 4e génération pour le Chevrolet Traverse

Alors que la mode est aux véhicules compacts et à l’économie d’essence, les VUS pleine grandeur doivent s’adapter tant bien que mal à un marché qui les boude de plus en plus.

Chevrolet semble avoir compris en partie cette réalité alors que le moteur V6 de 3,6 L qui équipera de série la nouvelle génération de Traverse promet une consommation d’essence légèrement améliorée, soit 9,4 L/100 km comparativement à 9,8 L/100 km.

Certes, c’est une très petite amélioration, mais cette motorisation révisée bénéficie aussi d’un gain en terme de puissance, passant de 281 à 305 ch.

Autre nouveauté annoncée, il sera dorénavant possible d’opter pour un moteur turbocompressé de quatre cylindres générant 255 ch. ainsi qu’un couple de 295 lb-pi. Les deux motorisations seront quant à elles liées à la même transmission automatique de neuf rapports.

Cette édition renouvelée du Traverse, une première en près de neuf ans, promet aussi plus de confort pour les passagers de la troisième rangée avec 33,7 po (85,6 cm) d’espace de dégagement pour les jambes.

Outre ces changements mécaniques et dimensionnels, l’on note un remodelage esthétique intérieur et extérieur, l’addition de deux nouveaux groupes d’options (RS, High Country), la compatibilité du système d’infodivertissement avec Apple CarPlay et Android Auto, la vision 360 degrés, de nouvelles jantes en aluminium de 20 pouces, la connectivité 4G LTE Wifi, l’avertisseur de maintien de voie ainsi que l’avertisseur de collision avant avec freinage assisté.

La mise en vente du Traverse 2018 est prévue pour l’automne prochain.