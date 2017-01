Une présumée victime d’inceste témoigne

Le procès d’un homme de Saint-Basile, accusé de viol et d’inceste, s’est ouvert, lundi, avec le touchant témoignage de sa première présumée victime qui a relaté «une première relation complète» avec son frère alors qu’elle n’allait pas encore à l’école.

Si les souvenirs semblaient parfois flous pour Rosanne (prénom fictif), les sentiments qui l’ont habitée pendant de nombreuses années, eux, étaient on ne peut plus clairs. «À l’époque, c’était tabou, la sexualité, alors j’avais honte et j’étais gênée, surtout que, chez nous, tout le monde savait ce qui se passait quand il m’empoignait pour que je le suive», a raconté, émotive, la femme de 55 ans.

Dizaines de reprises

Des abus dans «la chambre des ti-gars», des abus dans «la chambre de ma mère», des abus «dans la grange», il y en aurait eu à des dizaines de reprises. Tellement que lorsqu’elle jouait à la Barbie, celle-ci se faisait «toujours violer jusqu’à ce qu’un prince vienne la délivrer».

Si, aujourd’hui, elle accepte «d’ouvrir la porte renfermant les secrets», c’est parce qu’elle ne veut plus jamais qu’un enfant vive ce qu’elle dit avoir vécu entre les mains de son frère.

Le procès doit s’étendre sur deux semaines.