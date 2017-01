Volkswagen séduit les nostalgiques avec ce concept

L’iconique Microbus de Volkswagen est-il sur le point de renaître?

Quelques heures avant l’ouverture officielle du Salon de l’auto de Détroit, le constructeur allemand a misé sur la nostalgie en présentant un concept de véhicule familial qui rappelle drôlement l’iconique Microbus des années 50 et 60.

Baptisé I.D. Buzz Concept, ce véhicule se veut une adaptation moderne d’une véritable légende chez Volkswagen. Rien de moins.

Volkswagen I.D. Buzz Concept

Et même s’il adopte des traits qui sont fortement inspirés du passé, on nous assure que cela représente le futur de la compagnie de Wolfsburg.

Entièrement électrifié, l’I.D. Buzz Concept pourrait parcourir jusqu’à 434 kilomètres en une seule recharge. Grâce à deux moteurs électriques et à une batterie de 111 kWh installée à même le plancher, le véhicule produirait une puissance de 369 chevaux. Et toute cette écurie serait distribuée aux quatre roues grâce à un rouage intégral.

Aux dires de Volkswagen, ce véhicule serait construit sur la plateforme MEB (Modular Electric Drive Kit) qui a aussi servi au développement du concept I.D., un autre véhicule électrique présenté par Volks il y a quelques mois.

Volkswagen I.D. Buzz Concept

Le concept aux allures rétro pourrait aussi se conduire de lui-même. À la simple pression d’un bouton, le volant pourrait se rétracter pour que la voiture passe en mode 100% autonome. Selon Volkswagen, ce système de conduite sans conducteur pourrait être utilisé sur les routes d’ici 2025.

À l’intérieur, les sièges peuvent être configurés d’une multitude de façons pour permettre une polyvalence optimale aux personnes à bord.

Volkswagen I.D. Buzz Concept

Nostalgie...

Ce n’est pas la première fois que Volkswagen joue sur la nostalgie pour faire jaser de ses produits. Et comme le Microbus et sa conversion Westfalia semblent avoir la cote plus que jamais, il fallait s’attendre à ce que Volks saute sur l’occasion.

Il n’y a même pas un an, le constructeur allemand dévoilait d’ailleurs un autre concept inspiré du Microbus, le BUDD-e. Après avoir fait le tour du web pendant quelques semaines, on a fini par l’oublier, et les gens de Volks semblent maintenant être passés à autre chose.

Espérons que la même chose ne se produira pas avec ce Buzz Concept...