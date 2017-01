MORISSETTE

Marie-Thérèse Giguère



Au Centre d'hébergement de Loretteville, le 4 janvier 2017, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Marie-Thérèse Giguère, épouse de feu monsieur Aldège Morissette, fille de feu madame Diana Marceau et de feu monsieur Adélard Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marcelin (Céline Bordeleau), Florence (feu Marc-André Cloutier) et Raymonde (feu Lucien Robin); ses petits-enfants: Sylvain (Annie Gauthier), Sylvie (Michel Jobin), Lucie (Dany Auclair) et Julie (André Bergeron); ses arrière-petits-enfants: Sébastien, Alexandra, Evans, Dilan, Joanie et Alexy; ses belles-soeurs: Pierrette Marceau et Pauline Bolduc; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Morissette: Georgette, Pierre (Georgette Gaudreault), André (Jocelyne Émond), Murielle(Gilles Kelly), Jeannine, Lauriane, Monique (Gilbert Méthot), Marcel Drolet et Diane Frenette; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. Un remerciement tout particulier au personnel attentionné du 2e étage du foyer de Loretteville.