10 choses que l’on sait à propos du discours d’Obama de ce soir

Le président américain doit prononcer son discours de départ mardi, après huit années passées à la tête du pays. On en sait bien peu au sujet du discours pour le moment, mais voici quelques informations qui ont filtré.

►Des proches du président Obama ont indiqué à CNN que le texte que lira le 44e président mardi est en préparation depuis des mois, bien que les premiers brouillons aient seulement été rédigés la semaine dernière.

►Le président formule le texte lui-même. Il le dicte à son chef rédacteur Cody Keenan, qui le tape.

►Quatre brouillons auraient été rédigés jusqu’ici, chacun d’entre eux annotés, corrigés et modifiés par le président.

►Outre Cody Keenan, l’ancien rédacteur Jon Favreau et l’ancien conseiller d’Obama, David Axelrod, ont aussi participé à la rédaction.

►Selon des sources au sein de l’administration, le discours sera teinté d’espoir.

►Plusieurs sources s'entendent aussi pour dire qu'il est improbable que le président critique directement Donald Trump.

►Obama «ressent l’obligation de parler de ce qu’il a appris au cours des huit dernières années».

►Le discours sera prononcé à Chicago, la ville où réside la famille Obama et où les deux victoires du président avaient été célébrées, en 2008 et en 2012. Avant lui, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, Ronald Reagan et Jimmy Carter avaient tous prononcé leur discours de départ soit à la Maison-Blanche ou du moins à Washington.

►Environ 20 000 personnes sont attendues sur la place McCormick de Chicago.

►Le discours sera diffusé en simultané sur les ondes de NBC, de CBS, d'ABC, de FOX, de PBS ainsi qu'à de nombreux endroits sur le web.