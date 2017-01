Amélie B. Simard s’ouvre courageusement sur ses problèmes de consommation de drogues et d'alcool

La comédienne Amélie B. Simard a partagé un touchant message sur Facebook, mardi, dans lequel elle explique qu’elle a pris la décision difficile d’arrêter de consommer de l’alcool et de la drogue il y a trois ans.

«Aujourd'hui, 10 janvier 2017, ça fait exactement 3 ans que je me suis "choisie". Il y a trois ans jour pour jour, j'étais profondément malheureuse et j'avais envie de mourir... Eh oui! J'ai alors pris la décision d'arrêter de consommer alcool et drogue. Oui, j'avais un réel problème de consommation, malgré les apparences souvent trompeuses» annonce-t-elle sur le réseau social.

«Mais à l'intérieur de moi, j'étais remplie d'angoisse et d'un grand manque de confiance. Juste avant d'arrêter de consommer, c'était rendu pratiquement impossible pour moi de sortir prendre un verre entre amis sans avoir mon petit sac de poudre dans ma poche arrière de pantalon. Et ce scénario se répétait plusieurs fois par semaine. La cocaïne, qui me procurait une fausse confiance en moi, me donnait de lourds lendemains de veille à répétition, de l'anxiété inutile et destructrice. Une profonde tristesse s'est alors installée au plus profond de mon être», poursuit-elle.

La comédienne qui interprétait Jessica dans Les jeunes loups a alors pris la décision la plus difficile de sa vie. À 29 ans, elle a décidé de s’en sortir et d'affronter ses plus grandes peurs.

«Et voilà où j'en suis trois ans plus tard. J'ai des amis précieux qui sont toujours là, une famille d'amour qui - plus que jamais - me soutient et un amoureux extraordinaire à mes côtés. Mais surtout, et surtout, il y a moi dans tout ça, moi qui me sens tellement mieux et pas mal plus proche de la "petite Amélie" que j'avais vraiment laissé tomber», confie-t-elle.

Avec ce message, Amélie espère que son histoire va inspirer ou toucher «ne serait-ce qu'une seule personne qui souffre». Elle rappelle aussi que tout a débuté quand elle a eu le courage de demander de l’aide.