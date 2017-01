[CRITIQUE] Un jeu où Gordon Ramsay s’amuse à vous insulter

Aimeriez-vous vous glisser dans la peau d’un chef sous l’intense supervision du bouillant Gordon Ramsay ? C’est désormais possible grâce au jeu Gordon Ramsay Dash.

En 2016, le célèbre chef Gordon Ramsay collaborait avec Glu, la compagnie responsable des jeux mobiles de Kim Kardashian et Kendall & Kylie, pour lancer son tout premier jeu mobile officiel.

Évidemment, le jeu de Ramsay n’a rien à voir avec celui de Kim Kardashian. Le chef ne risque pas d’empocher 20 millions de dollars comme Kim. Mais la qualité est au rendez-vous, et son premier jeu mobile est un très bon début.

Capture d'écran

Avez-vous aimé le célèbre jeu Overcooked? Si c’est le cas, Gordon Ramsay Dash risque de vous charmer. Même chose si vous avez aimé le jeu Diner Dash, qui est en fait très, très similaire.

Le jeu

Capture d'écran

Gordon Ramsay Dash est un jeu culinaire gratuit pour iOS et Android sorti en 2016. Le but est de terminer chaque défi avec un maximum de points et, si possible, en ayant nourri tous les clients. C’est une course contre la montre, alors vous allez devoir mémoriser les recettes, agir rapidement et développer vos propres stratégies comme dans une vraie cuisine de resto.

Le tout est supervisé par le chef Gordon Ramsay, qui ne se gêne pas pour vous crier des insultes comme dans un épisode de l’émission Hell’s Kitchen quand vous n’êtes pas à la hauteur. Oui, il dit des mauvais mots! Même si ces derniers sont censurés, c’est une petite touche importante pour la marque de Ramsay. Et ça fonctionne très bien.

Capture d'écran

Le jeu est inspiré de la télé-réalité, où vous incarnez le rôle d’un apprenti-chef qui participe à plusieurs épisodes de l'émission Rising Star Chefs. Durant votre aventure, vous allez apprendre (et mémoriser!) des centaines de recettes et travailler dans plusieurs restaurants, tout en commençant au bas de l’échelle.

L’idée derrière vos débuts modestes vient de Ramsay lui-même, qui a expliqué en entrevue pour le jeu qu’il a lui aussi eu des débuts difficiles en cuisine. Produits de mauvaise qualité, pas assez de clients, etc. Il est donc raisonnable de vous faire commencer le jeu en faisant quelques hamburgers...pour faire des plats gourmets plus tard dans votre carrière.

La mécanique

PlayStore

Vous devez absolument maîtriser l’art de «regarder partout en même temps». Vos commandes seront faites par plusieurs clients à gauche de votre écran, et vous allez devoir analyser quels mets devront être privilégiés. Il ne faut pas oublier la boisson et le dessert, sinon le client va s’impatienter et quitter sans payer sa facture complète. Évidemment, si ça arrive, Gordon va vous engueuler!

Vous devez appuyer sur chaque ingrédient pour lui faire suivre les étapes de préparation. Exemple: vous appuyez sur la viande, ensuite sur la poêle, une fois que la viande est cuite, vous devez trouver le pain et puis servir. Mais ça, ce n’est qu’un simple hamburger. Gordon aime bien les recettes compliquées, alors vous allez devoir faire plusieurs étapes sans brûler vos ingrédients. Votre coordination va s’aiguiser après quelques parties, c’est assuré.

Capture d'écran

Vous devez utiliser un petit sac d’épicerie pour faire chaque niveau. Quand le sac vide, vous devez attendre qu'il se remplisse. C'est le même système que Candy Crush et les vies.

Il y a aussi un mode multijoueurs, une première pour Glu.

Verdict

Il y a un gros problème avec Gordon Ramsay Dash: c’est un freemium. Le jeu est donc gratuit, en théorie, mais pour avoir l’expérience ultime et avoir les meilleurs scores possible, vous allez devoir dépenser de l’argent dans les microtransactions. Ce n’est pas comme Super Mario Run où vous téléchargez le jeu gratuitement pour l’essayer et l’achetez à plein prix ensuite. Non, le jeu vous fait graduellement dépenser de l’argent. Et il est agressif avec les options prémium, beaucoup plus que plusieurs jeux Free-to-Play.

Heureusement, il n’est pas nécessaire de dépenser de l’argent pour continuer le jeu, ce n’est que pour avoir «l’expérience prémium». Le jeu est mauditement bien fait et la qualité est définitivement au rendez-vous pour un jeu «gratuit» à la base.

Selon Engadget, Ramsay a passé des semaines à enregistrer sa voix pour le jeu, et ça paraît. Le chef est toujours présent, avec vous, soit à vous engueuler ou à vous encourager. Pas comme dans les autres jeux de Glu, où Kim Kardashian fait juste vous dire «Allô, ta jupe est belle» de temps en temps. On sent rapidement que Ramsay était très impliqué dans la production du jeu et il en est fier.

Qui aurait crû qu’un jour on aimerait se faire insulter ?

Note: 7 boeufs Wellington sur 10.

Téléchargement Android

Téléchargement iOS