Déjeuner-bénéfice Opti Pee-wee

Le déjeuner-bénéfice du 57e Tournoi provincial Opti Pee-Wee de Montmagny aura lieu le dimanche 15 janvier de 8 h 30 à 12 h à la cafétéria de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault. Les cartes seront disponibles à l’entrée le matin du déjeuner.

Pour ceux qui voudraient se procurer des cartes avant le déjeuner, il est possible de le faire au magasin Intersport, au Dépanneur Yves Gagné et au Marché Morency au coût de 8 $ pour les adultes et de 4 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Plusieurs prix seront tirés parmi les personnes présentes. À la suite du déjeuner, les personnes intéressées pourront se rendre à l'aréna à 14 h pour la rencontre Bantam AAA, où les Corsaires de Lévis affronteront le Collège Français Rive-Sud. www.tournoipeeweemontmagny.com

Pour l’excellence dans le domaine médical

Photo courtoisie

La Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis a reçu, récemment, 150 000 $ du Groupe Banque TD qui voulait ainsi montrer son engagement à investir dans l’avenir. Les Bourses TD seront octroyées chaque année pendant cinq ans à des candidats postdoctoraux et à du personnel infirmier pour soutenir la recherche et la formation continue en sciences infirmières. Sur la photo, de gauche à droite: Mario Létourneau (Groupe Banque TD); Bernard Couture (président du conseil d'administration de la Fondation) et Denis Drolet (Groupe Banque TD).

90 ans

Photo courtoisie

Jean-Noël Tremblay, de Loretteville, a fêté ses 90 ans le 29 décembre 2016. Natif de Ste-Monique-Péribonka (Lac St-Jean) et marié avec Juliette Tanguay depuis 67 ans, M. Tremblay est le père de 6 enfants encore vivants (Doris, Réal, Serge, Viviane, Sylvain et Mireille) et il a 15 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. M. Tremblay a exercé plusieurs métiers au cours de sa vie (bûcheron, menuisier, contremaître général et inspecteur pour la CSST), ce qui l’a amené à déménager avec sa famille à plusieurs reprises: Péribonka, Chicoutimi, Ayersville (Lachute), Hauterive (Baie-Comeau) et finalement à Loretteville.

Guide de la pourvoirie 2017

Photo courtoisie

La nouvelle édition du Guide de la pourvoirie, répertoire annuel des pourvoiries du Québec proposant plus de 340 fiches détaillées pour des destinations vacances au Québec, est disponible depuis quelques semaines. Offert à la grandeur de la province au coût de 4,95 $ plus taxes, le Guide de la pourvoirie, édition 2017, se retrouve dans la plupart des magasins de chasse et pêche, les kiosques à journaux, tabagies, Canadian Tire, Walmart ainsi que dans plusieurs salons chasse, pêche et plein air.

Anniversaires

Photo courtoisie

Étienne Drapeau (photo), chanteur de Québec issu de Star Académie 2004, 39 ans... Normand Léveillé, hockeyeur québécois (Bruins: 1981-82), 54 ans... Michael Fortier, ancien ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 55 ans... Rod Stewart, chanteur britannique, 72 ans... Bernard Derome, ex-lecteur du Téléjournal, 73 ans... Guy Chevrette, député de Joliette (1976-2002), 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 janvier 2016. David Bowie (photo), 69 ans, chanteur, compositeur, producteur de disques et acteur britannique. 2011. Rosario Jolin, 78 ans, ex-propriétaire de l’Hôtel Jolin de Saint-Luc et du Manoir Lac-Etchemin. 2009. Jean Pelletier, 73 ans, maire de Québec de 1977 à 1989. 1970. Gabrielle Bonheur Chanel, 87 ans, Coco Chanel pour les intimes.