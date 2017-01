Des bûcherons au Carnaval

Après avoir annoncé qu'il quittait son traditionnel site des 20 dernières années pour occuper cinq nouveaux sites au cœur de Québec, le Carnaval poursuit son virage et recréera notamment, cette année, un camp de bûcherons.

La direction a dévoilé mardi matin le contenu de la programmation du 63e Carnaval.

Chacun des cinq sites du Carnaval proposera des activités axées sur des thématiques bien particulières, tant familiales que sportives ou festives.

Le Camp à Jos, présenté par Vidéotron, sera situé au parc de la Francophonie et proposera aux festivaliers une incursion dans l'histoire du célèbre bûcheron Jos Montferrand, en plus de la danse et de concours d'habileté.

Des œuvres d'art en trois dimensions, de la zumba, du snowga, le Grand Prix de trois skis, le Défi lumberjack et le Concours de sculpture sur neige s'ajoutent également à la programmation du Carnaval qui se déroulera du 27 janvier au 12 février prochains.