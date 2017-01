Holtby dans la course au trophée Vézina

On entend moins parler du gardien des Capitals de Washington Braden Holtby cette saison, mais le titulaire du trophée Vézina est bel et bien impliqué dans la défense de son titre.

Choisi troisième étoile de la semaine dans la LNH, Holtby (3e) a gagné trois rangs dans notre classement, mais c’était avant le duel d’hier contre Carey Price (4e).

En 2015-2016, Holtby a connu une première moitié de saison phénoménale et à pareille date l’an dernier, il était pratiquement seul dans la course au trophée Vézina avant de ralentir quelque peu en seconde moitié de saison.

Cette saison, sa fiche de 18-8-4, 0,939, 1,93 est tout de même impressionnante et avec ses deux jeux blancs de la semaine, il a rejoint Devan ­Dubnyk (Minnesota) et Tuukka Rask dans la colonne des coups de pinceau avec un total de cinq.

Évidemment, son blanchissage aux dépens des Blue Jackets de Columbus a retenu l’attention puisqu’il a permis aux Capitals de mettre un terme à la fabuleuse séquence de

16 victoires des Jackets. Holtby est notre grand gagnant de la semaine, mais il faut aussi souligner le beau travail de Ryan Miller. Le gardien des Canucks de Vancouver a gagné ses trois matchs (4 buts sur 94 tirs) et ses cinq derniers pour grimper de huit rangs.

Perdants de la semaine

Le gardien de 22 ans du Lightning de Tampa Bay ­Andreï Vasilevskiy, ne fait rien pour rassurer le directeur général Steve Yerman en l’absence de Ben Bishop. Il connaît une période difficile, ayant reculé de 11 rangs cette semaine après avoir accordé 20 buts en 4 parties, subissant la défaite chaque fois.

Le gardien des Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen a mal paru contre le Canadien samedi et il n’a pas aidé la cause des gardiens qui veulent jouer deux matchs en deux soirs, puisque son entraîneur, Mike Babcock, s’est blâmé lui-même pour l’avoir renvoyé ­devant le filet 24 heures après une victoire au New Jersey. Mardi, Andersen, a concédé

six buts aux Capitals. Il a reculé du 4e au 7e rang dans notre classement.

Citation de la semaine

La citation de la semaine revient à l’entraîneur des Blue Jackets John Tortorella, survenue après la défaite de 5 à 0 des siens à Washington, jeudi. Cette défaite mettait fin à leur série de 16 victoires et lorsqu’il a été appelé à expliquer les clés de cette série exceptionnelle, il a tout simplement dit. «Un peu de chance et de l’excellence devant le filet». Pendant que tout le monde parlait de la fin de la séquence, Tortorella avait d’autres interrogations. «Je ne connais toujours pas l’identité de notre équipe, a-t-il ajouté. Je ne sais pas encore qui nous sommes». On le découvrira dans les prochaines semaines et surtout, lors des séries éliminatoires.

Sous le radar

Depuis le retour au jeu du gardien Mike Smith, le 17 novembre chez les Coyotes de l’Arizona, le gardien de Mont-Saint-Hilaire Louis Domingue n’a pas vu beaucoup d’action. Il n’a eu que deux départs en décembre. Avant sa victoire de 2 à 1 samedi à New York contre les Islanders, il n’avait pas gagné depuis presque deux mois, soit le 8 novembre au Colorado. Il était visiblement soulagé d’avoir obtenu deux points au classement.

«Je devais prouver quelque chose à tout le monde dans le vestiaire et je devais me prouver quelque chose à moi aussi», a déclaré Domingue après sa performance de 27 arrêts sur 28 tirs. Son dernier départ remontait au 31 décembre et il s’était blâmé publiquement pour la défaite de 4 à 2 à Calgary.