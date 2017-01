La communauté artistique et médiatique pleure le décès d’Andréanne Sasseville

Après avoir combattu un cancer pendant près de trois ans, l’ambassadrice francophone de SiriusXM a rendu l’âme lundi matin.

En plus de sa famille et de ses proches, elle laisse dans le deuil la grande communauté artistique et médiatique.

Au fil des années, l’animatrice a fait rayonner de nombreux artistes et inspiré plusieurs pairs. Plusieurs d’entre eux ont tenu à lui rendre hommage.

Il y a de ces gens qui croient en vous avant même que vous y croyez. Bon voyage grande Andréanne Sasseville. <3 #andreannesasseville — Milk & Bone (@milknbone) 10 janvier 2017

Lumineuse et courageuse #AndreanneSasseville : tu as défié la maladie si longtemps, tu pars trop tôt. Bon voyage 💜https://t.co/LW8XbFcphB — Rebecca Makonnen (@rebeccamakonnen) 10 janvier 2017

Repose en paix Andréanne Sasseville. Ta passion de la musique a été contagieuse. On se souviendra de toi,... https://t.co/6hW7nT7BVT — Emilie Perreault (@emilieperreault) 10 janvier 2017

Jeune.Belle.Passionnée.Résiliente.T'avais pas le droit, maudit cancer. Repose-toi maintenant, Andréanne Sasseville.💜 pic.twitter.com/PGh2d5NRfK — Annie-Soleil Proteau (@ASProteau) 10 janvier 2017

Pensées et amour aux proches de la lumineuse Andréanne Sasseville, infatigable championne de la musique locale, qui vient de nous quitter — NicolasTittley (@NicolasTittley) 10 janvier 2017

Bye Andréanne Sasseville. Tu as été une inspiration, un modèle de force et de féminité. Repose en paix. Ouf.... — Christine Unit (@chriunit) 10 janvier 2017

Notre amie et collègue Andréanne Sasseville est décédée hier. Elle nous manquera énormément. Nos plus sincères condoléances à sa famille. — SiriusXM Franco (@SiriusXMFranco) 10 janvier 2017

Nous offrons nos plus sincères condoléances aux proches d'Andréanne Sasseville, qui a su faire briller et... https://t.co/sWIZrha3y5 — SODEC (@la_SODEC) 10 janvier 2017

Ce matin, j'apprends le décès d'Andréanne Sasseville.. maudite maladie. Difficile à accepter. C'est cliché, mais il faut profiter de la vie. — Isabelle Lacasse (@IsaLacasse) 10 janvier 2017

Andréanne Sasseville, belle guerrière, repose en paix. Mes condoléance à sa famille, amis. :( xxxx — Sophie Samson (@SophieSamson) 10 janvier 2017

Hommage à Andréanne Sasseville. Merci pour ton amour des arts et de la culture. #AndréanneSasseville pic.twitter.com/Q6EFfyyfc6 — PUR Communications (@purcom) 10 janvier 2017

Triste nouvelle... bon repos Andréanne Sasseville — Olivier Gauvreau (@LeGauvreau) 10 janvier 2017

C'est avec une grande tristesse qu'on apprend ce matin le décès d'Andréanne Sasseville. Merci pour tout... 😥❤ https://t.co/l3jzrrR9RI — LaFabriqueCulturelle (@LaFab) 10 janvier 2017

J'ai toujours admiré le travail d'Andréanne Sasseville. Une douce pensée pour ses proches et toute la communauté musicale. #RIP — Pierre Landry (@PierreLandry) 10 janvier 2017

Chère Andreanne Sasseville, tu as été une belle lumière douce, forte et inspirante. Merci de ton passage. Le ciel sera plus beau à regarder. — Isabelle Racicot (@IsabelleRacicot) 10 janvier 2017

Andréanne, tu nous auras livré une sacrée bataille. Et t'auras fait briller notre musique jusqu'au bout. X RIP #andreannesasseville #triste — Louis-Jean Cormier (@LouisJean_solo) 10 janvier 2017

Bon voyage Andréanne Sasseville. Si tu croises un vieux Michaud souriant, c'est mon grand-papa Roch. Il commence son voyage lui aussi. Xx — Patrice Michaud (@Pat_Miche) 10 janvier 2017

Andréanne Sasseville. Elle respirait la force, le courage, l'amour ; amour des gens, de la vie, de la musique. RIP https://t.co/eAK2cPQDsO — Catherine Durand (@catdurand) 10 janvier 2017