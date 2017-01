Là pour rester

Caroline est une très ravissante femme. Fin trentaine, le regard tendre et doux, elle a rencontré son amoureux, Mikaël Maillot, alors qu’elle étudiait en France. Ensuite, non seulement il a traversé avec elle en Amérique, mais ils ont eu trois beaux enfants: Louis, Mathilde et Tommy. Mikaël est aussi devenu un féru de chasse au Québec et il a entraîné toute sa famille dans ses aventures au point de créer, juste pour le plaisir, une équipe familiale qu’il a baptisée Chassomaillot. Tous les cinq, ils ont passé des moments inoubliables en forêt.

Après avoir acheté une grande terre à Acton Vale, Mikaël, brave et énergique, a décidé de construire une petite maison. Toute la famille a mis la main à la pâte. Un jour qu’il travaillait sur la toiture, il a perdu pied et il a fait une chute. Au sol, sa tête a cogné sur une roche et, quel­ques jours plus tard, il est décédé. Il n’avait pas 40 ans.

Un drame cruel, mais Caroline a refusé de voir s’éteindre cette passion que Mikaël a transmise à ses enfants.

LA RELÈVE

Accompagné d’un guide, l’été dernier, Tommy, son plus vieux (13 ans), est allé chasser l’ours à la Pourvoirie du Fer à Cheval. Ensuite, lors d’une chasse organisée par la Tournée de Films Chasse et Pêche et gracieuseté de la Seigneurie du Lac Métis, Tommy a abattu son premier orignal guidé par un des actionnaires, Sylvain Morissette, et sous les yeux humides de sa mère.

Tout ça est sur vidéo dans la Tournée de Films. C’est moi qui ai fait la recherche, l’écriture et la narration de ce document, et je termine en racontant que Tommy confie qu’il parle souvent à son père. Ce matin-là, dans la forêt derrière Rimouski, papa lui a répondu. À voir!

