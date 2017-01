[VIDÉO] Le dernier discours du président Obama

♦ «Vous étiez le changement ... À cause de vous, l'Amérique est un endroit meilleur et plus fort que ce que c'était quand nous avons commencé.»

♦ Chaque jour, j’ai appris de vous. Vous avez fait de moi un meilleur président, vous avez fait de moi un homme meilleur.»

♦ «Si je vous avais dit il y a huit ans que l'Amérique renverserait une grande récession, redémarrerait notre industrie automobile et entammerait la plus longue période de création d'emplois de notre histoire ... si je vous avais dit que nous ouvririons un nouveau chapitre avec le peuple cubain , que nous fermerions le programme d'armes nucléaires de l'Iran sans tirer un coup de feu, et tuer le cerveau des attentats du 9/11 ... si je vous avais dit que nous gagnerions l'égalité au mariage et le droit à l'assurance maladie pour 20 millions de nos concitoyens - Vous auriez pu dire que nos objectifs étaient un peu trop élevés.»

♦ «J'ai assuré Donald Trump que mon administration fera tout pour assurer une transition sans accrocs. Comme George W, Bush l’a fait pour moi.»

♦ «Si nous ne créons pas d'occasions pour tous, la désaffection et la division qui ont stoppé nos progrès ne fera que s'aiguiser.»

♦ «Les relations raciales sont meilleures qu'avant, croyez-moi, mais nous se sommes pas encore où nous devons être.»

♦ «Vous ne comprenez vraiment jamais une personne jusqu'à ce que vous considériez les choses de son point de vue ...»

♦ «Le Groupe État Islamique sera détruit, et quiconque menace l'Amérique ne sera jamais en sécurité.»

♦ «Sans une action plus audacieuse, nos enfants n'auront pas le temps de débattre de l'existence du changement climatique.»

♦ «Si vous êtes épuisé à débattre avec des étrangers sur Internet, essayez de parler avec l'un d'eux dans la vraie vie.»

♦ «En raison de l'extraordinaire courage de nos hommes et de nos femmes en uniforme, des officiers du renseignement, des forces de l'ordre et des diplomates qui les soutiennent, aucune organisation terroriste étrangère n'a planifié et exécuté avec succès une attaque dans notre pays ces huit dernières années. Et bien que Boston et Orlando nous rappellent à quel point la radicalisation peut être dangereuse, nos forces de l'ordre sont plus efficaces et plus vigilantes que jamais.»