Le vin quotidien - Joli bourgogne à bon prix

Ceux qui me lisent connaissent ma grande passion pour les vins de Bourgogne.

C’est une magnifique région qui peut être à la fois simple (deux cépages, voire trois : pinot noir en rouge, chardonnay et aligoté en blanc) et compliquée (environ 1500 climats et lieux-dits!). Elle est aussi chère. Il est malheureusement difficile de trouver un bon vin sous les 20$. D’où cette suggestion, un joli pinot noir du Domaine Perraud situé dans le Mâconnais. Nez aguichant axé sur la pureté du fruit : fraise des bois, rhubarbe, myrtille, un peu de tabac. La bouche poursuit son opération de charme avec un fruit tendre, une matière sapide portée par l'acidité, ce qui contribue au côté digeste. C'est simple, pas spécialement singulier, mais fort bien fait. Servir frais, autour de 14-15 degrés.

Les Forêts 2014, Domaine Perraud, Bourgogne, France

22,00$ - Code SAQ 12876341 - Alcool 12% - Sucre 2,0g/l - Note ** ½ $$