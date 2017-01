Les jumeaux Breton-Robert de nouveau réunis

Une saison après son frère jumeau, Vincent Breton-Robert joint les rangs du Rouge et Or de l’Université Laval.

Inscrit à l’Université Laval en septembre, le porteur de ballon avait toutefois fait l’impasse sur la dernière saison de football. Ses plans ont changé et il a débuté l’entraînement avec le Rouge et Or, lundi.

«Le football me manquait et je rembarque à 100 pour cent, a mentionné Breton-Robert. J’ai pris une pause en janvier en voyageant deux mois en Europe et j’ai pu faire le vide. Cet automne, j’allais voir les parties du Rouge et Or. Au début, c’était correct, mais c’était plus difficile d’être à l’écart plus la saison avançait. J’ai eu la piqure pendant la saison.»

«Les performances de Jonathan ont pesé dans ma décision, mais c’est surtout qu’il me manquait quelque chose à la session d’automne, de poursuivre l’étudiant en enseignement des mathématiques au secondaire. J’étais à Montréal à la Coupe Dunsmore avec toute la famille quand Jonathan a réalisé de gros jeux et nous étions vraiment fiers de lui. C’est certain que c’est le fun de retrouver mon frère.»

Comment entrevoit-il sa première campagne universitaire? «Il y a plusieurs bons porteurs à Laval, mais mon but est de voir du terrain dès ma première saison. Parce que je suis demeuré actif, je ne pense pas être rouillé à mon retour après une saison sans football, mais je vais avoir une meilleure idée où je me se situe en participant au camp de printemps.»

Les jumeaux ont fait la paire au football scolaire avec la polyvalente de Saint-Anselme ainsi que pendant trois ans avec les Faucons de Lévis-Lauzon. Joueur par excellence de la Coupe Dunsmore, Jonathan était très heureux de la décision de son frangin. «Je suis bien content et c’est le fun de le voir revenir à un sport qu’il aime, a souligné le demi inséré. Je n’ai pas tenté de l’influencer. C’est sa décision de revenir au jeu.»

Comme ce fut le cas pour le garde Pascal Baillargeon en 2010 après la victoire de la Coupe Vanier, Jonathan est en vedette à Saint-Anselme où une énorme affiche est en évidence à l’intersection devant l’école secondaire.

«On m’avait parlé que ça se ferait, mais je ne pensais pas que l’affiche serait aussi grosse, a-t-il souligné. C’est vraiment le fun.»