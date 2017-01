Lexus lance une LS plus spectaculaire que jamais

La berline LS a une signification particulière pour Lexus. C’est le premier modèle lancé par le constructeur à son arrivée sur le marché, au tout début des années 90.

Plus d’un quart de siècle plus tard, la LS est toujours en poste et fait toujours office de berline la plus luxueuse de la gamme Lexus. Et pour 2018, elle se refait une beauté et nous revient avec un design plus éclaté que jamais.

Avec une calandre aussi proéminente, la nouvelle génération de la LS redéfinit les ambitions de Lexus en matière de design. Pour le meilleur et pour le pire.

Lexus LS 2018

Deux turbos sous le capot

Côté mécanique, la nouvelle LS 2018 sera propulsée par un moteur V6 biturbo de 3,5 litre d’une puissance de 415 chevaux. C’est 55 de plus que ce que propose la version actuelle. Pour gérer toute cette puissance, une nouvelle transmission automatique à 10 rapports sera utilisée.

Lexus LS 2018

Des variantes à deux et à quatre roues motrices ont été annoncées, mais il ne serait pas surprenant de voir la division canadienne de Lexus limiter l’offre au rouage intégral.

Comme toute voiture de luxe qui se respecte, la LS intégrera aussi une panoplie de technologies et de commodités. Elle se démarque par un système d’affichage holographique tête haute de 24 pouces, le plus gros au monde selon le constructeur.

Lexus LS 2018

Et comme pour toutes les Lexus, on est en droit de s’attendre à un niveau de confort princier.

Avis aux trois personnes qui pourraient être intéressées, la nouvelle Lexus LS 2018 arrivera chez les concessionnaires vers la fin de l’année 2017. Son prix n’a pas encore été annoncé, mais il dépassera probablement les 97 000$ qu’on demande pour la version actuelle.