Madonna défend l’âge de ses amants

À 58 ans, Madonna, qui n’a plus rien à prouver à personne, peut se sentir opprimée par le sexisme ambiant et ceux qui lui reprochent la jeunesse de ses amants.

Celle qui a marqué la bande-son des années 1980 avec Like a Virgin a été romantiquement liée à des jeunes hommes de moins de 30 ans et ne s’en cache pas. Tout récemment, le mannequin ivoirien Aboubakar Soumahoro, le danseur français Brahim Zaibat et le Néerlandais Timor Steffens se sont retrouvés dans son lit.

Madonna, qui a quatre enfants et qui a été mariée à deux reprises, dit aussi être victime de sexisme parce qu’on lui demande pourquoi elle continue à travailler.