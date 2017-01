Pas un problème... avant

Les joueurs et entraîneurs québécois ou francophones qui ont défilé dans le vestiaire d’Équipe Canada junior depuis bon nombre d’années se sont dits surpris de la controverse unilingue autour de la formation nationale lors du Mondial junior.

Cette année, les dirigeants ont demandé aux joueurs de s’exprimer dans la langue de Shakespeare. Par le passé, on n’avait jamais exigé de telles directives.

«Hockey Canada est un univers anglophone. Il faut toujours faire attention à la langue par crainte que quelqu’un ne comprenne pas, a-t-il expliqué en entrevue avec Le Journal. Personne ne m’avait demandé de tout faire en anglais. Mais les X et les O sur un tableau, ça peut se comprendre dans les deux langues.»

À sa première expérience au sein de la formation en 2003, Durocher a raconté qu’il avait même mené des exercices d’un entraînement en français! Il avait alors une demi-douzaine de francophones devant lui. «J’étais l’adjoint de Marc ­Habscheid. On avait décidé de faire ça pour unifier le groupe. Jordin Tootoo (un Manitobain) m’avait regardé avec des méchants gros yeux. Il n’avait rien compris. Les gars avaient embarqué dans le concept. Quelques anglophones avaient réussi à se débrouiller.»

«La philosophie d’Équipe Canada est de faire une belle chimie d’équipe. Pour ça, tout le monde doit se comprendre. L’anglais est toujours plus dominant, a soutenu Samuel Morin, défenseur de l’édition 2015 sous les ordres de Benoît Groulx, en entrevue téléphonique avec Le Journal, mardi. Celui-ci évolue maintenant avec les Phantoms de Lehigh Valley, club-école des Flyers.

«On pouvait parler en français n’importe quand dans le vestiaire. Ce n’était pas interdit, a poursuivi celui qui a vécu cette aventure avec Zachary Fucale, Frédérik Gauthier et Anthony Duclair. Mais par respect pour les anglophones, on parlait en anglais quand ils étaient avec nous. C’est sûr que les dirigeants aimaient mieux quand on parlait anglais.»