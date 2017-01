[PHOTOS] Une nouvelle couleur pour la PS4 Slim

PlayStation vient tout juste d’annoncer une nouvelle couleur pour la PS4 Slim: blanc glacier!

Disponible à 500 Go, le nouveau modèle de la PS4 Slim aura également une manette Dualshock 4 de la même couleur.

PlayStation

Annoncée via le blogue de PlayStation, la nouvelle couleur sera disponible à partir du 24 janvier en Europe et le 23 février au Japon, où une version 1 To sera également lancée.

Malheureusement, Sony n’offre pas de date pour un lancement au Canada, alors il faudra attendre un peu.

Cette PS4 Slim ira bien avec la jolie Xbox One S...