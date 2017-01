Prévention contre un jeu très dangereux

Dans le communiqué en question, on peut lire que les pompiers auraient eu vent que des jeunes de Saguenay «aspergeraient leurs vêtements d’aérosols de type “Axe” et les enflammeraient à l’aide d’un briquet» avant d’éteindre les flammes dans la neige. Une pratique qualifiée de «dangereuse» pouvant évidemment avoir des «conséquences graves et irréversibles».