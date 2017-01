Protéger Price, une priorité

(JT) | Lorsque Kyle ­Palmieri, un joueur qui n’a que 25 ans, dit qu’il a déjà entre 50 et 100 collisions avec les gardiens dans sa carrière, il ne faut pas croire qu’elles sont toutes purement accidentelles. Et des joueurs comme Palmieri, il y a en plusieurs dans la ligue. L’ancien arbitre Stéphane Auger me faisait remarquer que l’on voit de plus en plus de joueurs se laisser glisser vers les gardiens avec les patins devant eux. Ça devient très dangereux pour les gardiens et la Ligue nationale doit réagir avant qu’il ne soit trop tard. Sans revenir aux anciennes tiges très rigides et très dangereuses, j’aimerais que les filets soient mieux ancrés. Ça ­freinerait l’ardeur de certains attaquants.