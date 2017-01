Quand l’argent te file entre les doigts

Ma blonde est un vrai panier perçé. Dès que sa paye rentre, elle la flambe d’un coup. Au début de notre relation nous avions convenu d’avoir un compte conjoint, mais vite j’ai réalisé qu’une partie de ma paye passait dans ses achats de vêtements. J’ai enduré un bout de temps, puis je me suis tanné et j’ai fait fermer le compte. Comme on gagne à peu près le même salaire, on paye moitié/moitié les dépenses fixes de la maison et on garde le reste chacun pour soi. Pas besoin de vous dire que ma blonde est souvent dans le rouge et qu’aucun mois ne passe sans que je ne doive lui avancer un peu d’argent. Ça me met en beau maudit chaque fois, mais comme je l’aime, j’endure. Je veux bien croire qu’on vit dans un monde de consommation mais y’a des maudites limites!

Un homme économe

Même s’il est vrai que le monde dans lequel nous vivons est basé sur la consommation, votre amie me semble être une acheteuse compulsive. Ce qui est une maladie de l’ordre des dépendances, tout comme l’alcoolisme. Pour l’aider à endiguer sa propension à acheter compulsivement, il va falloir cesser de la renflouer dans un premier temps et l’inciter à ne plus utiliser ses cartes de crédit. L’art d’apprendre à dépenser avec plus de parcimonie va devoir venir d’elle-même. Pour y arriver, une thérapie sera nécessaire. Ouvrir de nouveau un compte joint dans lequel vous déposeriez chacun le nécessaire pour assurer les dépenses du couple serait aussi un bon moyen préventif.