Quand trop c’est trop!

Je suis avec mon chum depuis cinq ans dans une relation stable, mais il y a un problème récurrent qui me rend malheureuse. Nous avons une vie sociale active, nous recevons beaucoup et nous sommes reçus en retour, mais depuis toujours lors de ces réunions entre amis, mon copain en profite pour étaler sans gêne notre vie intime devant tout le monde. Il fait ça comme pour se vanter de me rendre heureuse en me faisant monter au septième ciel à tout coup quand on fait l’amour.

Ce qu’il raconte ma hérisse, car ce n’est pas l’exacte vérité. Je jouis parfois, mais ce n’est pas le cas la majorité du temps. Mais ça il ne le sait pas, car je ne le lui ai jamais dit. Quand je le dispute pour avoir étalé ce qui devrait rester secret entre nous, il m’accuse de le brimer et de vouloir le priver d’un plaisir qui flatte son ego. Ça me rend tellement agressive quand il me répond comme ça, que je le prive d’amour pour un bout de temps dans l’espoir de le guérir de sa manie.

Mais rien n’y fait. Dès qu’il a une chance de récidiver, il succombe, et je m’enrage de plus belle. Quel manque cela comble-t-il en lui? Pourquoi cherche-t-il la chicane? À moins qu’il ne recherche la privation conséquente à ce qu’il dit dès qu’il a un public pour l’écouter? Ce qui se produit chaque fois qu’il succombe à son vice. Comment m’y prendre pour le guérir à jamais de faire ça?

Anonyme

On dit que les personnes qui attendent d’avoir un auditoire pour parler de choses intimes n’ont souvent que ce moyen pour se faire entendre. A-t-il droit à son opinion dans le couple? Êtes-vous ouverte à parler de sexualité avec lui? Pensez-vous qu’il devine que vous feignez l’orgasme? Pourrait en être blessé? Le fait d’étaler que vous êtes une femme comblée ne serait-il pas pour lui un moyen détourné de retrouver un peu de dignité?

Dans le domaine des relations intimes l’équilibre est fragile. Ce que vous croyez être un secret pour lui ne l’est peut-être pas totalement. Ce qui viendrait expliquer que son attitude devant ses amis a pour but de se rassurer lui-même. Les hommes aussi ont besoin d’être confortés dans leur capacité de plaire.