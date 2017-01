[QUIZ] Quelle fille de l'émission <i>Barmaids</i> êtes-vous?

Quiz

Marilyne

Jessica

Rachel

Carolane

Sandrine

Éliane

Vous êtes Marilyne. Considéré comme la «lionne» de votre groupe, vous êtes celle qui déplace le plus d’air. Même si vous avez de la difficulté à rester en couple, vous «pognez» en masse. Vos rallonges capillaires sont aussi impressionnantes que votre amour pour les danses à 10. Il n’y a pas de doute, vous aimez être le centre d’attention

Vous êtes Jessica. Vous n’avez pas la langue dans votre poche et vous aimez beaucoup parler et vous exprimer. Vous êtes probablement l’une des barmaids les plus ambitieuses et les plus sérieuses du groupe. Vous êtes souriante et facile à vivre. Pour vous, il n’y a que des solutions et jamais de problème.

Vous êtes Rachel. Vous avez beau être la timide de votre groupe d’amis, vous avez un véritable feu qui brûle à l’intérieur de vous. Si les contacts humains ne sont pas évidents pour vous, une fois un verre dans le nez, vous n’avez pas de difficulté à devenir «Olé! Olé!». Vous aimez ressortir de la masse en arborant un look plus extravagant. Vous êtes une artiste dans l’âme.

Vous êtes Carolane. Outre votre amour inconditionnel pour les camisoles «cheap», vous êtes considéré comme étant une vraie fille de party. Tout comme Carolane, vous avez un bon sens de l’autodérision. Votre passé difficile vous a permis de devenir plus forte et d’avoir une meilleure confiance en vous.

Vous êtes Sandrine. Vous êtes une véritable exploratrice de l’amour. Toujours à la recherche d’aventure, vous voguez de rencontrer en rencontres sans vous soucier du lendemain. Vous avez beaucoup d’ambition et vous avez confiance en vous. La vie vous appartient.

Vous êtes Éliane. Pour vous, les mots n’ont pas besoin de dire grand chose. Votre look Barbie et votre sourire impeccable attirent facilement la gent masculine, mais vous «savez bien gérer». Vous êtes une grande amoureuse de l’amour et vous êtes prêtes à faire toutes sortes de concessions pour plaire à votre tendre moitié. Vous êtes influençable et manquez un peu de confiance en vous.

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/f04338c2-0bba-4ed3-a193-41cd5a725f04_marilyne.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/ef79604c-1908-41a6-8059-36f29c15bc50_jessica.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/ce26187e-f7a9-428d-b7ad-1ae1bfc4c82c_rachel.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/6f690a40-a39b-48d4-bba7-2ed5db5924a5_carolane.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/bc196dcf-123c-46d0-a30e-8166dd2559a6_Sandrine.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/95adb660-146c-4cdc-b4c8-aed8e86e68ea_Eliane.jpg